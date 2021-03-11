Юрий Семин: Если будет предложение, то «Рубин» отпустит Кварацхелию

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал появившиеся слухи, что Хвичей Кварацхелией заинтересовались итальянские «Ювентус» и «Милан».

«Он сейчас прогрессирует и, вполне возможно, если будет хорошее предложение, уедет. Если за него дадут хорошие деньги. Это нормальная ситуация. Ему 20 лет, в этом возрасте надо играть.

То, что к Хвиче есть интерес, я в этом не сомневаюсь. Думаю, «Рубин» его отпустит. У них и были такие договоренности», - приводит слова Семина «РБ-Спорт».

Отметим, что грузинский полузащитник выступал под руководством российского специалиста, когда тот руководил московским «Локомотивом».

20-летний футболист выступает за «Рубин» с 2019 года.