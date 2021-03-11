Защитник «ПСЖ» Маркиньос: «Барселона» стала лучше. Мы с большим трудом переходил в нападение

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился эмоциями после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первого поединка. После того матча «Барса» стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг – мы с большим трудом переходили с мячом в нападение.

В футболе приходится проходить и через хорошие, и через плохие моменты. По ходу матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать благодаря игре нашего великолепного вратаря. Он сделал эту игру. Во втором тайме мы смотрелись лучше соперника и заслужили путевку в следующий раунд», – цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Напомним, «ПСЖ» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, выиграв серию из двух матчей с общим счетом 5:2.