Оливер Бирхофф: У сборной Германии должен быть немецкий тренер

Директор национальных команд сборной Германии по футболу Оливер Бирхофф сказал, что при выборе нового главного тренера национальной команды в приоритете будут немецкие специалисты.

«У сборной Германии должен быть немецкий тренер, у иностранных специалистов очень мало шансов. У нас есть хорошие немецкие тренеры здесь и за рубежом. Это важное решение, и мы уделим ему необходимое время», - приводит слова Бирхоффа France Pressе.

61-летний Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года, немецкий специалист приводил команду к золоту чемпионата мира-2014.