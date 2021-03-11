СМИ: «Ювентус» готов продать Роналду за 60 млн евро

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может прикинуть команду летом 2021 года.

Как сообщает SportMediaset, итальянский клуб не в состоянии платить игроку 31 млн евро за сезон из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Отмечается, что чемпион серии А готов продать футболиста за 60 млн евро. Среди претендентов – клубы из Манчестера, французский «ПСЖ», а также «Интер Майами», представляющий MLS.

Добавим, что в текущем сезоне 36-летний форвард отыграл 32 матча, забил 27 голов и отдал четыре голевых паса.