Владимир Стогниенко: «Милан» больше думает о серии А, Лига Европы – не приоритетный турнир

Российский комментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что «Милан» сконцентрирован на серии А и не планирует тратить большие силы на победу в Лиге Европы.

«Все-таки Лига Европы не приоритетный для «Милана» турнир. Это чувствовалось по противостоянию с «Црвеной Звездой», которую «Милан» не без труда прошел. Ощущается, что «Милан» больше думает о серии А. Даже есть теоретические шансы на скудетто. Я уже молчу о том, что путь из чемпионата в Лигу чемпионов значительно проще, чем через Лигу Европы.

Видимо, у «Милана» пока не получается максимально эффективно выступать во всех турнирах. Приходится чем-то жертвовать. В Лиге Европы Пиоли идет на определенную ротацию, так что «Милану» важнее серии А», – цитирует Стогниенко «Рейтинг букмекеров».

Добавим, что первый матч «МЮ» и «Милана» состоится 11 марта и пройдет на «Олд Траффорд». Начало встречи – 20.55 мск.