Виктор Онопко: Было видно, что между Овчинниковым и Гончаренко уже что-то не так

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал о напряженных отношениях наставника команды Виктора Гончаренко и его помощника Сергея Овчинникова.

«На пресс-конференции произошел случай, когда Овчинников сказал какие-то слова. Меня тогда не было, я болел коронавирусом. Сергей Иванович сказал что-то по поводу замен и состава. Когда я вернулся в команду после болезни, то увидел, что между ними уже что-то не так. Не так, чтобы прямо радикально, но все равно это было уже не то, это было видно.

А может, между ними и произошло что-то, когда меня не было в команде две недели, когда я болел», - сказал Онопко на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, что тренер проработал в ЦСКА 11 лет, начиная с 2009 года.

За игровую карьеру бывший защитник выступал за московский «Спартак», испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано».