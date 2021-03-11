Рамос – о продлении контракта с «Реалом»: Мне нечего сказать. Все по-прежнему

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о договоренности с руководством по вопросу продления трудового контракта.

«Мне нечего сказать. Конечно, я хотел бы сообщить что-то радостное, но все по-прежнему. Впрочем, я сосредоточен на выступлении и хочу поднять над головой какой-либо титул», – сказал футболист газете Marca.

Напомним, в текущем сезоне 34-летний защитник провел 18 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Его текущий контракт истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, он может перебраться в другую команду на бесплатной основе.