Сергей Юран: Дзюба – лидер. В сборной России замены ему не видно

«Дзюба — лидер, капитан, способен заряжать партнеров. В сборной замены ему не видно. Когда Дзюба в форме, то он действительно помощник.

Соболев? Нападающему нужна стабильность. Не уверен, что Соболев готов уже мощно выступать на международном уровне. На сегодняшний день его рановато сравнивать с Дзюбой.

Заболотный для меня форвард бойцовского плана. Играет с самоотдачей, выкладывается. Но в сборную его, наверное, можно вызывать, когда есть очевидные кадровые проблемы. Не могу сказать, что Антон поможет национальной команде.

Сложно сказать, вернется ли Смолов на прежний уровень. Раньше он действительно играл потрясающе», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборной России предстоит сыграть три матча в отборочном турнире Чемпионата мира-2022 против Мальты, Словении и Словакии.