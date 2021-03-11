Отборочный матч ЧМ-2022 между Мальтой и Россией находится под угрозой отмены

Причиной отмены игры стала пандемия коронавируса, из-за которой власти страны запретили проведение любых спортивных мероприятий на ее территории до 11 апреля.

Футбольная ассоциация Мальты попросила у руководства государства разрешения на проведение тренировочного сбора и встречи против россиян в качестве исключения, однако окончательное решение еще не принято, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также рассматривается вариант переноса игры в другую страну, если хозяева смогут его профинансировать.

Напомним, игра должна состоятся 24 марта.