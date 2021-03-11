ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Лига Европы 2-й тайм, 59' Динамо К 0 Вильярреал 2 П1 37.0 Х 28.0 П2 1.01
Лига Европы 2-й тайм, 60' Аякс 0 Янг Бойз 0
Лига Европы 2-й тайм, 60' Манчестер Юнай 1 Милан 0 П1 1.18 Х 6.60 П2 18.0
Лига Европы 2-й тайм, 59' Славия П 1 Рейнджерс 1 П1 2.95 Х 1.95 П2 5.40
Лига Европы 23:00 Олимпиакос 0 Арсенал 0 П1 5.50 Х 3.90 П2 1.70
Лига Европы 23:00 Гранада 0 Мольде 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.60
Лига Европы 23:00 Рома 0 Шахтёр Д 0 П1 1.73 Х 3.90 П2 5.20
Лига Европы 23:00 Тоттенхэм Хотс 0 Динамо З 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
11 марта 21:45
автор: Александр Шульгин

Отборочный матч ЧМ-2022 между Мальтой и Россией находится под угрозой отмены

Матч отборочного турнира Чемпионата мира-2022 между сборными Мальты и России может быть отменен или перенесен.

Причиной отмены игры стала пандемия коронавируса, из-за которой власти страны запретили проведение любых спортивных мероприятий на ее территории до 11 апреля.

Футбольная ассоциация Мальты попросила у руководства государства разрешения на проведение тренировочного сбора и встречи против россиян в качестве исключения, однако окончательное решение еще не принято, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также рассматривается вариант переноса игры в другую страну, если хозяева смогут его профинансировать.

Напомним, игра должна состоятся 24 марта.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стало известно расписание чемпионата мира по фигурному катанию в СтокгольмеАртемий Панарин возобновил тренировки с "Рейнджерс"Гандболисты России победили Чехию в отборе к чемпионату ЕвропыСнимки Туктамышевой в прозрачном белье наделали много шумаЛыжник Большунов понесет дополнительное наказаниеБуре даст показания о перестрелке в "Москва-сити"
Нагучев и Орзул сделали новые ставки на 10 матчей 6 футбольных лиг. Битва полов #2
"Плеймейкер" представляет второй выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Мяч, просвистевший у Роналду между ног, принес россиянам миллионы рублей
Сенсационная развязка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" обогатила многих любителей делать прогнозы. "Плеймейкер" узнал самые крупные выигрыши в БК "Лига Ставок".
«Господи боже мой». Баринов — о массовых увольнениях в «Локомотиве»
Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью "Плеймейкеру" высказался о рестарте сезона и последних изменениях в его любимом клубе.
Скелет из шкафа. Зачем Черчесов вернул «скандалисту» Дзюбе капитанскую повязку
Станислав Черчесов окончательно уверовал, что сборная России – его вотчина, где он царь. Настолько вызывающим выглядит возвращение Артему Дзюбе статуса капитана в отборе ЧМ-2022.
Такого не было 16 лет. Месси и Роналду не попали в 1/4 финала Лиги чемпионов
На следующий день после вылета "Ювентуса" с Криштиану Роналду главный еврокубок покинула и "Барселона" Лионеля Месси. Впрочем, особых шансов в ответном матче с "ПСЖ" у каталонцев и не было.
«Совмещать с «Ледниковым периодом» не получится». Леонова — о возвращении Загитовой
Вице-чемпионка мира 2012 года и Алена Леонова оценила специально для "Плеймейкера" возможное возобновление карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«Шакира из борделя»: почему фанаты оскорбили знаменитую певицу? Ставка на красоту #20
Героиней нашей рубрики стала самая известная в истории колумбийка, а по совместительству - жена футболиста "Барселоны" Жерара Пике.
Знарок без Ротенберга и Сафронова стал обычным лузером. Анатомия провала «Спартака»
Хоккейный «Спартак» провалил сезон. Красно-белых ждут большие перемены.
Тренер, которого слушал сын Саддама Хуссейна, — в проекте «Легенды спорта»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Роналду — трус», акции «Ювентуса» рушатся. Реакция на сенсацию в Лиге чемпионов
Как Италия и Европа реагируют на игру Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого туринский клуб был выбит скромным "Порту".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Лучшие из лучших бойцы мира по версии UFC. Хабиб, Ян, Порье, Конор и другие

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика