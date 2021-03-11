РФС объяснил разницу ситуаций с Жиго и Фоминым

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», — говорится в заявлении РФС.

Напомним, для обоих игроков предупреждения, полученные в матчах прошлого тура РПЛ, стали четвертыми, и футболисты должны были пропустить дерби между своими командами. Однако теперь Фомин сможет выйти на поле.

Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» состоится в субботу 13 марта. Начало втсречи в 19:00.