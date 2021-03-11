Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА благодаря победе «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со швейцарским клубом «Янг Бойз» (3:0).

Таким образом, Нидерланды набрали 38,400 баллов и вышли на седьмое место в списке. Россия, в активе которой 38,382 балла, опустилась на восьмую строчку. К слову, отечественные клубы уже завершили выступление в еврокубках.

Напомним, последним представителем России на международной арене был «Краснодар», не сумевший преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы.