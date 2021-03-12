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12 марта 00:23
автор: Артур Гичунцев

Луческу – о поражении киевского «Динамо»: Не надо искать ничего другого, просто «Вильярреал» сильнее

Встреча прошла на домашней арене украинского клуба.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Встретили сильную команду, вот и вся разница. У соперника очень много международного опыта, выступает в сильном чемпионате. Не надо искать ничего другого, просто «Вильярреал» сильнее. Они очень удачно использовали свои моменты, а наши молодые защитники допустили ряд ошибок. Быстрые и техничные игроки «Вильярреала» этим воспользовались. Все кроется в первом голе. Если бы Цыганков забил первым, то игра пошла бы совсем по-другому. Они победили заслуженно, но счёт мог быть 2:1.

Почему пропускали со стандартов? Невнимательность и отсутствие опыта. Наши защитники молоды, не имеют такого опыта. При первом голе мы потеряли игроков, после выхода из штрафной мяч сразу вернули. При втором, видимо, Бущан должен был выйти на подачу. Он среагировал, но на добивании должны были играть защитники. Мы знали, что надо перекрывать эти подачи, ведь они очень хорошо играют головой. У «Вильярреала» есть группа очень сильных игроков на стандартах. Второй гол – опять-таки отсутствие опыта, неспособность сдержать соперника.

Чего ждать в ответном матче? Я ребятам на установке сказал, чтобы играли с улыбкой и радостно воспринимали этот футбол. Никто не ожидал, что мы так далеко зайдём в еврокубках. Каждая игра для них – это бонус», – приводит слова Луческу Football24.ua со ссылкой на телеканал «Футбол».

Добавим, что ответную встречу команды проведут 18 марта в Испании.

источник: Football24.ua
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