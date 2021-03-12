Уле-Гуннар Сульшер – о матче с «Миланом»: Ничья – справедливый результат

«Очень разочарован тем, что пропустил один из последних ударов. Это, конечно, усложняет задачу, но в любом случае всегда есть ответный матч.

Мы теряли структуру. «Манчестер Юнайтед» начал обороняться слишком глубоко, нас заблокировали, и забили гол головой. Мы должны были атаковать теми людьми, которые у нас были там.

Мы были слишком медлительны при владении мяча. Это урок, который мы должны усвоить. Мы играем против хороших команд. Вероятно, ничья — это справедливый результат», — цитирует наставника манкунианцев BT Sport.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» завершился вничью 1:1.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе «Сан-Сиро».