Варан согласился продлить контракт с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан согласовал новый контракт с руководством клуба. Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, испанский гранд выступит с соответствующим заявлением до конца текущего сезона.

При этом отмечается, что игрок рассматривал вариант со сменой команды, однако, боссы «Реала» убедили его подписать новое соглашение.

Напомним, 27-летний Варан – чемпион мира в составе сборной Франции. В нынешнем сезоне он провел 33 матча и забил два гола, а его текущий контракт истекает 30 июня 2022 года.