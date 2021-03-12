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12 марта 01:39
автор: Артур Гичунцев

Варан согласился продлить контракт с «Реалом»

Француз находится в системе «сливочных» с 2011 года.

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан согласовал новый контракт с руководством клуба. Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, испанский гранд выступит с соответствующим заявлением до конца текущего сезона.

При этом отмечается, что игрок рассматривал вариант со сменой команды, однако, боссы «Реала» убедили его подписать новое соглашение.

Напомним, 27-летний Варан – чемпион мира в составе сборной Франции. В нынешнем сезоне он провел 33 матча и забил два гола, а его текущий контракт истекает 30 июня 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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