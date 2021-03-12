Андрей Канчельскис: «Спартак» захочет взять реванш у «Динамо» за поражение в кубке

Экс-игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».

— Думаю, что, конечно, по игре этот матч будет сильно отличаться от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России. Тем более, «Спартак» сейчас шесть мячей забил «Краснодару». Конечно, команда захочет реабилитироваться и взять у «Динамо» реванш за то поражение. Плюс ко всему, это московское дерби. Может, не такое, как ЦСКА — «Спартак», но все равно принципиальное дерби, — передает слова Канчельскиса Rusfootball.info.

Добавим, что в чемпионате России 52-летний специалист играл за «Сатурн» из Раменского и самарские «Крылья советов», за эти клубы в общей сложности он провел 54 матча и забил четыре гола.