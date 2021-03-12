Жители Аргентины просят провести расследование смерти Марадоны

Аргентинские протестующие требуют расследовать смерть Диего Марадоны, так как уверены в том, что прославленного футболиста убили.
Известно, что полиция подозревает в халатном отношении медиков аргентинского футболиста, об этом сообщает Clarin.
«Профиль» напоминает, что токсикологическая экспертиза не выявила в организме Марадоны следов алкоголя и наркотических препаратов.
Чемпион мира 1986 года скончался 20 ноября 2020 года от острого отека легких, вызванного острой сердечной недостаточностью.
источник: «Профиль»