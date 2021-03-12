РФС опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Отметим, что 7 апреля будут сыграны две встречи: «Ахмат» – «Уфа» и «Сочи» – «Локомотив». Оба матча начнутся в 19:00 по московскому времени.

Спустя день состоятся еще две игры турнира: «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо» (17:30 мск), а ЦСКА отправится в гости к тульскому «Арсеналу» (19:00)

Победителем прошлого Кубка России стал «Зенит» – в финале сине-бело-голубые минимально обыграли «Химки» (1:0). Победу петербургской команде принес точный удар Артема Дзюбы с 11-метровой отметки на 84-й минуте.