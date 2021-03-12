Игорь Колыванов: Фергюсон приглашал меня в «МЮ», но я сразу понял, что футбол в Англии не для меня

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов рассказал о том, что в 1991 году он перейти в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что форвард выступал за границей в составах таких команд, как «Фоджа» и «Болонья». В России он защищал цвета «Динамо».

– В июне 1991 года в чемпионате был небольшой перерывчик – поехали на турнир в Англию, где были мы, англичане и аргентинцы. Первый матч на «Уэмбли» Англии проиграли, а второй играли как раз в Манчестере с Аргентиной – сыграли 1:1, я забил. После матча Фергюсон подошел, через переводчика попросил к себе в кабинет.

Мы очень хорошо поговорили. Он сказал, что очень нравлюсь ему, что хочет видеть у себя. Но я сразу почувствовал, что в Англии ну совершенно не моя игра. Плюс тогда еще у «МЮ» не было таких финансовых возможностей, чтобы заплатить за меня, – цитирует Колыванова Sport24.

За свою профессиональную карьеру 53-летний россиянин провел 315 матчей, забил 94 гола и отдал семь ассистов. В составе сборной России форвард отличился 12 забитыми мячами в 36 встречах.