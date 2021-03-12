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Агент Роналду ведет переговоры с «Реалом» о возвращении форварда в команду
12 марта 11:22

Агент Роналду ведет переговоры с «Реалом» о возвращении форварда в команду

Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в состав «Реала».

По информации «МК-Спорт», ссылающегося на El Chiringuito, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш уже связался с мадридским клубом по поводу возможного возвращения форварда в Испанию.

Подробности переговоров с руководством пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что туринский клуб готов продать Роналду за 60 миллионов евро. Среди претендентов – клубы из Манчестера, «Пари Сен-Жермен», а также «Интер Майами», представляющий MLS.

Напомним, Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. За это время он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне на счету нападающего 27 голов и четыре ассиста в 32 встречах за «Ювентус».

источник: МК-Спорт
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