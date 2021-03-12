«Ливерпуль» интересуется защитником «Порту» Мбемба

Центральный защитник «Порту» Шансель Мбемба входит в сферу интересов действующего чемпиона Англии – «Ливерпуля».
Как сообщает TMW, руководство английского клуба считает 26-летнего конголезца отличным вариантом усиления оборонительной линии. Отмечается, что «мерсисайдцы» готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро.
Также на футболиста претендует «Наполи».
Мбемба перешел в «Порту» в июле 2018 года из «Ньюкасла». В составе «драконов» он принял участие в 81 матче, забил семь голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.
источник: TMW