Фетисов — о падении России в рейтинге УЕФА: Мы многое потеряли в спорте за последнее время

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на падение России на восьмую строчку в рейтинге УЕФА.

— Мы многое потеряли в спорте за последнее время! И не только в футболе. Нужна не реформа, а система. Спорт без системы конкурировать с внешним миром не может. Появляются талантливые ребята там и здесь, но система не работает. Повторюсь, нужно говорить не о реформе, а о системе. И этого у нас пока нет. Нужны люди, которые прошли спорт от и до. К сожалению, сейчас таких людей становится все меньше и меньше, — передает слова двукратного олимпийского чемпиона «СЭ».

Добавим, что российские клубы в сезоне еврокубков 2020/21 провели в сумме 26 матчей, в которых одержали только одну победу. «Краснодар» на групповом этапе Лиги чемпионов переиграл дома французский «Ренн» со счетом 1:0.