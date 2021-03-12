Широков — о падении России в рейтинге УЕФА: Только «Краснодар» стабильно приносит очки

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал падение России в рейтинге УЕФА.

— В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению, — передает слова 39-летнего футболиста Sport24.

Стоит напомнить, что из всех российских команд в еврокубках 2020/21 только «быки» сумели одержать победу над своим соперником. На групповом этапе Лиги чемпионов был побежден французский «Ренн» со счетом 1:0.