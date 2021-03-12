Сергей Овчинников: Гончаренко? Сейчас в футболе методы диктатуры не работают

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером московской команды Виктором Гончаренко.

Напомним, что 50-летний специалист покинул стан армейцев в декабре прошлого года. В составе красно-синих он провел семь лет.

– Рано или поздно наши пути с Гончаренко все равно бы разошлись. У нас разное понимание футбола в целом и человеческих отношений. Я считаю, к игрокам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают.

Мы вечно сомневаемся в футболистах, а их надо поддерживать. Им нужно доверять, чтобы у них формировалась психология победителя. Только когда так будет, мы сможем с них что-то требовать, – цитирует Овчинникова Sport24.

После 21 тура ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 40 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстает на два очка.