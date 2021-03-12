Ларссон — о предстоящем матче с «Динамо»: Надеюсь, сыграем как с «Краснодаром»

Шведский легионер московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от завтрашнего матча с московским «Динамо» в рамках очередного тура РПЛ.

— Для таких игр важно подходить в таком же настроении, как и к матчу с «Краснодаром», убивать соперника. Мы сыграли плохо в Кубке России, а это дерби! Нужно больше эмоций. Надеюсь, в этот раз сыграем, как с «Краснодаром», — передает слова 23-летнего футболиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в таблице, набрав 38 очков в 21-м матче, у «Динамо» в активе 36 очков и пятое место.