Сергей Овчинников – об уходе из ЦСКА: Думаю, это был чисто технический вопрос

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о деталях своего ухода из столичного клуба.

Отметим, что 50-летний специалист покинул армейцев 29 декабря 2020 года в связи с истечением контракта. Он находился в команде с 2014 года.

– Мне позвонили и вызвали в клуб. Бабаев сообщил новости, я ответил: «Хорошо. Работаем, Роман Юрьевич». И ушел домой. Я не спрашивал про причины. Думаю, это был чисто технический вопрос. Роман Юрьевич просто озвучил решение руководства. Для меня на первом месте всегда стоят человеческие отношения, так что у меня нет претензий к Бабаеву. Раз мое увольнение было нужно клубу, я принял это, – приводит слова Овчинникова Sport24.

В ЦСКА бывший голкипер «Локомотива» и сборной России занимал должность тренера вратарей. Вместе с Овчинниковым тренерский штаб армейцев покинул Виктор Онопко.