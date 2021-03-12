«Рубин» проведет следующие две домашние игры РПЛ на «Центральном»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что следующий две домашние игры чемпионата России пройдут на стадионе «Центральный».

— Ближайшие две домашние игры проведем на стадионе «Центральный». Делаем это для того, чтобы три последние домашние игры провести на «Ак Барс Арене» на хорошем газоне. У нас была комиссия РПЛ. Посмотрели качество газона и признали его неудовлетворительным, хотя «Ак Барс Арена» прекрасно знала, что мы будем играть. Можно же было подготовиться. А «Центральному» мы сказали подстраховаться на всякий случай. В итоге за 10 дней они подготовили такой газон, который комиссия признала одним из трех лучших в стране прямо сейчас, — передает слова Рустема Фидаевича пресс-служба казанской команды.

Стоит отметить, что «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав за 21 матч 34 очка. Следующую домашнюю игру казанцы проведут 19 марта с «Химками». 3 апреля в гости к коллективу Леонида Слуцкого приедет «Сочи».