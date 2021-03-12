Сандро Шварц: Мы ожидаем упорную игру со «Спартаком» – знаем, насколько силен соперник

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил шансы своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

Напомним, что встреча между клубами состоится 13 марта в 19:00 мск.

– Ожидаем упорную игру, знаем, насколько силен «Спартак». Для нас будет важно сыграть хорошо в обороне, так же, как и в матче Кубка России. Моя команда немного сбавляет во втором тайме? Мы находимся в неплохой физической форме. Конечно, у нас очень молодая команда, может быть, в каких-то отрезках матча нам приходится сложновато под давлением, но состояние команды точно в полном порядке, – сказал Шварц во время предматчевой пресс-конференции.

На данный момент «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Красно-белые с 38 очками идут на третьей строчке.