Урунов восстановился от травмы и тренируется в общей группе

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что полузащитник команды Остон Урунов восстановился от травмы и готовится к ближайшей встрече с «Рубином».
«Да, обошлось. Потянул заднюю мышцу бедра. Сейчас все нормально. Он уже тренируется в общей группе», - приводит слова Шайбекова «РБ-Спорт».
Узбекский полузащитник был арендован уфимским клубом в зимнее трансферное окно у московского «Спартака».
Напомним, что матч 22-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Рубином» пройдет 14 марта.
В нынешнем сезоне РПЛ после 21 матча «Уфа» находится на 14-й строчке, набрав 14 очков.