Сергей Шавло: «Спартак» правильно обратился к РФС

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал обращения клуба в РФС после отказа об отмене желтой карточки Самуэлю Жиго, из-за которой француз пропустит дерби с «Динамо».

— Когда накануне принципиального матча «Динамо» — «Спартак» КДК одной команде отменяет желтую карточку, а другой — оставляет в силе, то, естественно, возникают вопросы. «Спартак» совершенно правильно обратился к РФС за разъяснениями по этой ситуации, но никаких четких разъяснений не прозвучало. А прозвучала лишь формальная фраза: мы решили, потому что мы так решили. То есть никто толком не объяснил, почему желтая карточка, полученная Фоминым за срыв атаки, отменена, — передает слова Сергея Дмитриевича «Чемпионат».

Напомним, что 13 марта в 19:00 «Динамо» примет в дерби «Спартак». Красно-белые занимают третье место в таблице РПЛ с 38 очками. Команда Сандро Шварца идет пятой, набрав 36 очков.