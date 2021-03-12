Дмитрий Губерниев - о проблемах российского футбола: Нужно переходить на систему весна-осень

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике российский футбол и предложил несколько вариантов развития РПЛ.

«Нужно переходить на систему весна-осень, как это было всю жизнь. Потому что мы — зимняя страна и не можем играть черти как. Не нужно идти на поводу у тех, кто думает не о стране и футболе, а о своих собственных бабках.

Необходимо менять систему управления и что-то делать с лимитом. Контроль денег также нужен. Надо перестать брать деньги из бюджета, а искать спонсоров. Если хотим сохранить футбол в стране, то нужны реформы», - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Ранее «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. После этой победы у Нидерландов 38,4 балла, в активе России - 38,382.

Отметим, что восьмая позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет заявить три клуба в европейские кубки - два в Лигу чемпионов и один в Лигу Европы.