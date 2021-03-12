Ольга Смородская - о падении России в рейтинге УЕФА: Неудивительно, мы плохо выступаем в еврокубках

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала падение России на восьмое место в рейтинге УЕФА.

«Нечему здесь удивляться, мы плохо выступаем в еврокубках. Вот и опускаемся в рейтинге. У нас такой футбол. Неспешный, намного хуже, чем был.

Лимит на легионеров? Я давно считаю это большой проблемой. Любое замкнутое сообщество рано или поздно перестает прогрессировать. Нужно растить молодежь. Надо делать футбол массовым, преподавать его в школе», - приводит слова Смородской «СЭ».

Ранее «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. После этой победы у Нидерландов 38,4 балла, в активе России - 38,382.

Отметим, что восьмая позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет заявить три клуба в европейские кубки - два в Лигу чемпионов и один в Лигу Европы.