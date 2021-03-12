Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
По информации пресс-службы УЕФА, 20-летний норвежец выиграл в голосовании по выбору лучшего футболиста недели, опередив полузащитника «Порту» Сержиу Оливейру, хавбека «Ливерпуля» Фабиньо, а также голкипера «Пари Сен-Жермен» Кейлора Наваса.
Напомним, что в домашней игре с «Севильей» (2:2) Холанд записал на свой счет два забитых мяча. Нападающий является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, отличившись десять раз в шести играх.
источник: UEFA (УЕФА)