Гюндоган во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком АПЛ по итогам февраля.

Примечательно, что Гюндоган стал первым игроков в истории клуба, выигравшим приз два раза подряд. При этом он первый немец, завоевавший награду больше одного раза.

На награду также претендовали: Йоаким Андерсен («Фулхэма»), Харви Барнс («Лестера»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («МЮ»), Джесси Лингард («Вест Хэма»), Рубен Невеш («Вулверхэмптона») и Рафинья(«Лидс»).

Немецкий футболист выступает за «Сити» с 2016 года.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел 32 матча, отличившись 14 мячами и тремя голевыми передачами.