Ханс-Дитер Флик: Сборная Германии? Хочу продолжить успешно работать в «Баварии» и выигрывать титулы

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможные слухи о том, что он может стать главным тренером сборной Германии.

Ранее стало известно о том, что после Евро-2020 немецкую национальную команду покинет Йоахим Лев.

– Сборная Германии? У меня контракт с «Баварией» до 2023 года, и я хочу продолжать успешно работать в мюнхенском клубе и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем, – цитирует Флика пресс-служба баварцев.

56-летний специалист возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На международной арене клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.