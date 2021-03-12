Анатолий Малыхин: Очень рад возвращению Промеса в «Спартак»

Российский боец ММА Анатолий Малыхин отреагировал на возвращение Квинси Промеса в московский «Спартак».

— Квинси на месте. Очень рад, что он вернулся. Когда впервые вживую видел матч «Спартака» с «Зенитом», был поражен, какой объем работы выполняет Промес. Он просто работяга. Уверен, что именно он был нужен команде. Своего рода моторчик, который ее заведет. А то ребята натурально спали на поле. «Что, закончилось? Зарплата завтра? Ну хорошо». Они должны понимать, какая нашивка у них на форме, за кого они выступают, — цитирует Малыхина «RT на русском».

Напомним, что 29-летний футболист с 2014 по 2018 годы уже защищал цвета красно-белых, проведя в чемпионатах России 115 матчей, в которых забил 59 голов.