Валерий Газзаев - о падении России в рейтинге УЕФА: Я уже семь лет предлагаю пути развития РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

«Восьмое место в рейтинге УЕФА? Я уже семь лет говорю о проблемах нашего чемпионата и путях его развития, понимаете? Ну и куда мы пришли, куда?! Спрашивайте у специалистов, у нас их много в стране. Им виднее. Откровенно говоря, даже не хочется лишний раз эту тему поднимать», - приводит слова Газзаева Sport24.ru.

Российский специалист возглавлял московское ЦСКА в общей сложности шесть лет в периоды 2001-2003 и 2004-2008.

Напомним, что ранее «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. После этой победы у Нидерландов 38,4 балла, в активе России - 38,382.

Отметим, что восьмая позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет заявить три клуба в европейские кубки - два в Лигу чемпионов и один в Лигу Европы.