Илкай Гюндоган: Главное — это выиграть трофеи

30-летний футболист «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился эмоциями от получения награды.

— Я очень горжусь тем, что снова получил эту награду, но больше всего я горжусь тем, что являюсь частью этой невероятной команды. Я надеюсь, что мы сможем продолжить так же, потому что главное — это выиграть трофеи. Я знаю, что этого хочет вся команда, и мы сделаем все возможное до конца сезона, — приводит слова немца France Football.

Напомним, что Гюндоган провел в феврале пять матчей за команду, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.