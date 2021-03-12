Агент Дмитрий Селюк: У Каборе есть предложения от топ-клубов Турции

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, поделился информацией о ситуации с контрактом футболиста с московским клубом.

«Ситуация пока не изменилась, с «Динамо» по продлению контракта мы не общались. Оставим это на конец сезона, там будет понятна ситуация с коронавирусом, плюс, возможно, изменят нынешний лимит на легионеров. Каборе — очень качественный футболист, играет в России уже 8 лет.

У него стабильно есть предложения от 3-4 топ-клубов Турции. Посмотрим, как будет. Надеюсь, ситуация с лимитом изменится в лучшую сторону», — сказал Селюк в интервью «СЭ».

Отметим, что контракт 33-летнего игрока из Буркина-Фасо рассчитан с москвичами до лета 2021 года.

Полузащитник выступает за «Динамо» с 2019 года.