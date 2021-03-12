Валерий Шмаров: В Германии у меня был тренер похожий на Тедеско: Кричал, прыгал, махал руками

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров выразил мнение об эмоциональном поведении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Понимаю, что многих раздражает поведение Тедеско, потому что они болеют против «Спартака». Когда я сам играл в Германии, в «Карлсруэ» у нас был тренер Винфрид Шефер.

Вот он такой же по поведению, как Тедеско. Все время прыгал, руками махал, кричал. Но так он подбадривал нас. Он все время был вместе с нами», - приводит слова Шмарова Sport24.ru.

Экс-футболист красно-белых выступал за московский клуб в общей сложности пять лет - в периоды 1987-1991 и 1995-1996.