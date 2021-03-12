Артета — о победе над «Олимпиакосом»: «Арсенал» подарил сопернику гол

Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в гостевом матче 1/8 финала ЛЕ.
— «Арсенал» отлично начал встречу, мы доминировали над соперником и имели много моментов. Потом команда подарила хозяевам гол, но быстро среагировала и забила еще дважды. Мы добились хорошего результата. Однако нам нужно прекратить допускать ошибки, из-за которых постоянно пропускаем голы, — передает слова наставника «пушкарей» BBC.
Стоит напомнить, что ответная игра противостояния должна состоятся в Лондоне 18 марта.
источник: BBC