Артета — о победе над «Олимпиакосом»: «Арсенал» подарил сопернику гол

Такого не было 16 лет. Месси и Роналду не попали в 1/4 финала Лиги чемпионов

На следующий день после вылета "Ювентуса" с Криштиану Роналду главный еврокубок покинула и "Барселона" Лионеля Месси. Впрочем, особых шансов в ответном матче с "ПСЖ" у каталонцев и не было.