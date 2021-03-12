Константин Генич: Думаю, что «Спартак» не проиграет «Динамо»

Российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на завтрашний матч, в котором «Динамо» примет в московском дерби «Спартак».

— «Динамо» — более организованная команда, чем «Краснодар». Они вряд ли дадут «Спартаку» разгуляться, как это было неделю назад. Но, с другой стороны, у «Спартака» очень мощная группа атаки. Промес и Мозес по флангам. Есть Ларссон и Соболев. В общем, «Спартак» имеет все предпосылки и ресурсы, чтобы взять реванш за вылет из Кубка. Плюс ситуация в турнирной таблице очень плотная, поэтому очки нужны и тем и другим. Думаю, что будет очень вязкая и очень упорная игра, но я думаю, что «Спартак» не проиграет, — приводит слова комментатора «РБ-Спорт».

Хотелось бы напомнить, что динамовцы занимают пятое место в таблице РПЛ с 36 очками, у команды Доменико Тедеско 38 очков, с которыми она расположилась на третьей строчке.