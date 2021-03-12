«Ювентус» летом продаст Дугласа Косту

Туринское издание Tuttosport сообщает, что «Ювентус» намерен ближайшим летом продать атакующего полузащитника сборной Бразилии Дугласу Косты.

Контакт 30-летнего Косты с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а нынешний сезон он проводит в «Баварии» на правах аренды, забив один гол и сделав 3 результативные передачи в 22 матчах. При этом мюнхенский клуб уже известил «Ювентус» о том, что не будет выкупать трансфер Дугласа.

В данный момент «Старая синьора» ищет для бразильца новую команду. Минувшей зимой интерес к атакующему полузащитнику проявлял «Милан». Нынешняя трансферная стоимость Косты оценивается в 12 млн евро.

В 2018 году покупка Дугласа у «Баварии» обошлась «Ювентусу» в 40 млн.