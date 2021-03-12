Паулу Фонсека: Мы показали очень хорошую игру с «Шахтером»

Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над «Шахтером» в домашней встрече плей-офф Лиги Европы.
— Мы были уверены, что «Шахтер» сыграет именно так. Они очень сильны в контратаках, но мы хорошо подготовились, выжидали нужные моменты для прессинга, разобрали, когда нужно садиться глубже. Мы показали очень хорошую игру. Это был непростой матч. Я очень хорошо знаю «Шахтер», это очень качественная команда. Они не просто так обыграли «Реал» в этом сезоне и дважды сыграли вничью с «Интером», — передает слова португальского специалиста Sky Sport Italia.
Стоит добавить, что ответная игра должна состояться 18 марта в Киеве.