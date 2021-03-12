Зидан отказался комментировать возможность возвращения Криштиану Роналду в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».

«Вы сами знаете кто такой Криштиану, – цитирует Зидана El Mundo Deportivo. – Мы все его очень любим, и он был великолепен в нашем клубе. Но в данный момент Криштиану – футболист «Ювентуса», и мне сказать больше нечего».

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в июле 2018 года за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за туринский клуб.