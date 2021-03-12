Лапорта рассматривает Нагельсманна в качестве главного кандидата на пост наставника «Барселоны»

Как сообщает Cadena SER Рональд Куман может сохранить должность главного тренера каталонцев лишь в случае выигрыша титула, однако Лапорта не планирует делать на него ставку.

В качестве замены Куману глава «Барселоны» хочет пригласить Юлиана Нагельсманна, который трудится в «Лейпциге».

Как сообщалось ранее, Лапорта и Куман не сошлись во мнениях относительно основного форварда команды: президент видит главным кандидатом Серхио Агуэро и начал переговоры с аргентинцем.

Куман же настаивает на приобретении Мемфиса Депая.