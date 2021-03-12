Чезаре Пранделли: Давление – часть нашей работы. Нужно думать позитивно

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с журналистами накануне выездного матча против «Беневенто» в серии А.

В заявку на игру не попал российский нападающий Александр Кокорин, но о причинах его отсутствия Пранделли не сказал ничего.

«Игроки прекрасно знают, что завтра нам предстоит матч против команду, у которой столько же очков, сколько и у нас, и которая тоже борется за выживание, – цитирует слова тренера официальный сайт «Фиорентины». – Мы хорошо работали на нынешней неделе, и мы готовы. Игроки осознают свою ответственность. Мы не боимся.

Давление – это часть нашей работы, и мы должны это принять. Нужно думать позитивно. Нужно осознавать трудности и не боятся их.

«Беневенто» – хорошо организованная команда, и она умеет хорошо прессинговать. Нам нужно действовать быстро, особенно во время перехода в атаку. Филиппо Индзаги думают о футболе семь дней в неделю, и я хотел бы отметить, что он очень хорошо работает.