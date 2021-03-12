Кузяев — перед матчем с «Ахматом»: Хотелось бы порадовать болельщиков домашней победой

Полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев перед матчем 22-го тура РПЛ ответил на вопросы пресс-службы команды.

— Возобновление сезона для «Зенита» получилось непростым. Что можно сказать о состоянии команды?

— Пока мы не показываем все, на что способны. Надеюсь, в ближайшее время через тренировки и матчи наберем форму и уже не будем упускать очки.

— Чего «Зениту» пока не хватает на этом отрезке сезона?

— Не хватает реализации моментов, хотелось бы больше игровой дисциплины.

— Чего вы ждете от игры с грозненцами на «Газпром Арене»?

— Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой. Я знаю, что будет непросто. «Ахмат» всегда выкладывается на сто процентов в матчах с нами. Но считаю, что пора прервать неудачную серию домашних игр, — цитирует Кузяева официальный сайт «Зенита».

Стоит добавить, что подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате, набрав 42 очка, «Ахмат» занимает 11-е место с 26 очками.