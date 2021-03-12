«Химки» и «Ростов» объявили составы на стартовый матч 22-го тура

Футбольные клубы «Химки» и «Ростов» объявили стартовые составы на игру 22-го тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Филин, Тихий, Данилкин, Боженов, Дагерстол, Камышев, Глушаков, Идову, Конате, Мирзов.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Трошечкин, Могилевец, Кухарчук, Глушенков, Алиев, Жумабеков.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Алеесами, Поярков, Норманн, Глебов, Махатадзе, Тугарев, Соу, Альмквист.
Запасные: Рудаков, Рукас, Терентьев, Павловец, Гигович, Байрамян, Фольмер, Обухов, Саплинов, Полоз.