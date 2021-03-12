Илья Геркус: Мы опускаемся в коэффициентах, это продолжится

«Восьмое место в рейтинге УЕФА — это не плохо и не хорошо. Что-то среднее. Мы опускаемся в коэффициентах, это продолжится. Надо готовиться к тому, что будем девятыми и даже десятыми. Дай бог, улучшим свои выступления на еврокубковой арене, но это не означает, что не продолжим падать. Какими-то одношаговыми мерами, нажатием кнопки в здании РФС ситуацию не изменить. В данной ситуации нет простых решений, которые развернут это снижение», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, на этой неделе Россия опустилась в европейском клубном рейтинге с седьмой на восьмую строчку.