«Лацио» дома обыграл «Кротоне» в стартовом матче 27-го тура чемпионата Италии

В стартовом матче 27-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» на своем поле обыграл «Кротоне» с результатом 3:2.

Команда Симеоне Индзаги дважды выходила вперед после голов Сергея Милинковича-Савича и Луиса Альберто на 14-й и 39-й минутах, но гости дважды сумели отыграться. Дублем отметился нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво. На 29-й нигериец забил с игры после передачи Лисандро Магальяна, а на 50-й реализовал пенальти. 11-метровый был назначен за фол Мохамеда Фареса против Жуниора Мессиаса.

Тем не менее, римляне смогли одержать победу. На 84-й минуте отличился вышедший на замену эквадорский форвард Фелипе Кайседо.

«Лацио», набрав 46 очков, занимает седьмое место.

«Кротоне», имея лишь 15 очков, находится на последней 20-й строчке таблицы. В девяти последних турах клуб с юга Италии потерпел восемь поражений.